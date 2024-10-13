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Сегодня, 22:26

Тактаров — о судьях в поединке Бетербиева и Бивола: «Вывести на чистую воду хотя бы одного»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший боец ММА и актер Олег Тактаров поделился мнением о победе Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«Главное, что бой получился красивым, интересным, с разными тактиками. Не думаю, что кто-то из ребят явно выиграл бой. Сказал бы, что они оба не проиграли. По большому счету, все понимают о судействе. Если саудовцы еще пытаются сохранить уважение и доверие, вложив столько денег, то было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Они должны пригласить этого человека и попросить аргументировать решение. Может, у него долги, или кто-то болеет, или ненавидит кого-то — я просто предполагаю.

Если судья не сможет аргументировать решение, то нельзя его больше подпускать к таким громким и ярким боям, которые все ждут. К таким боям нужно подпускать тройку проверенных судей, которым своя репутацию дороже денег. Я ни в коем случае не говорю, что судье могли заплатить, но такая возможность тоже есть", — приводит слова Тактарова Sport24.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Sport24
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Олег Тактаров

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