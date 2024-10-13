Тактаров считает, что проблемы Бетербиева с коленями могут помешать реваншу с Биволом

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров оценил возможность реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Надеюсь, что реванш будет, потому что ребята получили рекордные гонорары за свою карьеру. Уверен, что Бивол подготовится к следующему бою, понимая, что ему ждать. Мощь ударов Бетербиева может остаться и в 40 лет. Есть некоторые сомнения по его ногам. Знаю, что у Артура были проблемы с коленями. Даже строение его ног подразумевает некоторые проблемы со связками. Нагрузка на мениски идет не совсем равномерно. Сколько он сможет продержаться на таком уровне не знаю, но было бы здорово, если бы до 41 года они успели бы провести эти три поединка», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Поединок боксеров прошел в ночь на 13 октября в Эр-Рияде. После 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву 114-114, 115-113, 116-112. 39-летний боксер остался непобежденным — 21 победа в профессиональной карьере. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым. Ранее он выиграл 23 поединка.