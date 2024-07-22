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Сегодня, 21:34

Тактаров считает все бои Джейка Пола покупными и срежиссированными

Алина Савинова
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров, говоря об успехах в боксе блогера Джейка Пола, предположил, почему бывшие топовые бойцы UFC ему проигрывают.

«Мое мнение, что все его бои были покупные. Единственный бой, который у него мог быть по-другому срежиссирован — это бой с Тайсоном. Но он не состоялся. Даже не знаю, какой там должен быть результат. Я профессиональным взглядом вижу такие вещи. Я видел, как мучился Флойд Мейвезер девять раундов, чтобы не нокаутировать случайно Конора Макгрегора. Видел бои, где головы засовывали в удушки. Вы можете со мной спорить, но для меня даже сама тема глупа», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

20 июля в главном бою вечера бокса во Флориде Пол одержал победу над бывшим бойцом UFC Майком Перри, нокаутировав его в шестом раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Джейк Пол
Олег Тактаров
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