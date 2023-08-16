Тактаров: «Я первый, кто убил Суперхищника в истории человечества!»

Российский боец Олег Тактаров (17-5) на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вспомнил свою роль в американском фильме «Хищники».

«Я первый чемпион UFC не из Америки. Хойс Грейси был из Южной Америки, Дэн Северн и Стив Дженнум из Северной Америки, а дальше был я. То есть я первый чемпион UFC из Старого Света.

А еще я первый чемпион по убийству Суперхищников. Я убил первого Суперхищника — Шварценеггер убил то, на что Суперхищники охотились. Он просто Хищника убил. А я первый, кто убил Суперхищника. В мире! В истории человечества!"

Олег Тактаров (17-5) должен провести бой с Джеффом Монсоном (61-27) по правилам бокса в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа.