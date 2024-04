Тарвер дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

Экс-чемпион полутяжелого веса Антонио Тарвер (31-6) предположил, как завершится поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Эти парни нокаутировали других ребят, выглядели доминирующими. Знаете, я не могу дождаться, когда увижу этот поединок. Бетербиев победит нокаутом или Бивол решением», — сказал Тарвер One On One Boxing.

Бой Бетербиева и Бивола должен состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.