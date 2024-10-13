Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:12

Кириенко: «Бивол и Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Telegram Дзен

Генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«С замиранием сердца смотрела за поединком Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Наши боксеры показали бокс самого высокого качества, доказав, что являются лучшими в своем деле. Просто фантастическое выступление, за что я очень хочу поблагодарить и поздравить обоих наших спортсменов. Дима Бивол и Артур Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания. Сегодня руку подняли Артуру, и он стал абсолютным чемпионом мира, с чем я его от всего сердца и поздравляю. Артур — большой молодец! Но сразу после поединка пошли разговоры о проведении реванша, и считаю это вполне актуальным. От еще одного такого противостояния выиграют болельщики бокса. А пока бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 12 октября в Эр-Рияде должен претендовать на звание лучшего в 2024 году», — сказала Кириенко.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»
Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол
Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода
Валуев признался, что хотел бы увидеть реванш Бивола и Бетербиева
Бивол: «Нет времени на сожаления после поражения от Бетербиева»
Бетербиев победил Бивола. Хотя вы, возможно, считаете иначе
Сегодня
Вчера
Неделя