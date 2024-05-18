Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:45

Тайсон Фьюри — Александр Усик: где смотреть трансляцию боя онлайн в России

Тайсон Фьюри проведет поединок против Александра Усика 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь на 19 мая, состоится вечер бокса Ring of Fire. В главном событии ивента заявлен поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между непобежденными Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. 12-раундовый бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный поединок начнется после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. На территории РФ легальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в социальной сети «ВКонтакте».

37-летний украинец за профессиональную карьеру провел 21 бой и во всех одержал победу. 35-летний британец на ринге провел 35 боев — 34 победы (24 нокаутов) и 1 ничья.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
СМИ сообщили о напряженности на Западе из-за приглашения РФ в Нормандию
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Карта спецоперации на Украине 18 мая
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Популярное видео
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Усик — Тайсон Фьюри: во сколько смотреть прямой эфир боя в России

Сергей Ковалев — Робин Сафар: во сколько смотреть трансляцию боя в России