Тайсон Фьюри.

В ночь на 19 мая, состоится вечер бокса Ring of Fire. В главном событии ивента заявлен поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между непобежденными Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. 12-раундовый бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный поединок начнется после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. На территории РФ легальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в социальной сети «ВКонтакте».

37-летний украинец за профессиональную карьеру провел 21 бой и во всех одержал победу. 35-летний британец на ринге провел 35 боев — 34 победы (24 нокаутов) и 1 ничья.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде