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Тайсон Фьюри — Александр Усик: где смотреть трансляцию боя онлайн в России

21 декабря в Эр-Рияде пройдет бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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В ночь на 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерский вечер. В главном событии бой-реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. На кону стоят титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Начало боя Усик — Фьюри 2 — в 1.30 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции боя-реванша не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинский боксер победил раздельным решением судей, а в июне Усик отказался от титула IBF.

36-летний Фьюри после первого поражения в профессиональной карьере имеет рекорд 34-1-1. На счету 37-летнего Усика в профессиональном боксе — 22-0.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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