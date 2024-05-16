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Сегодня, 00:30

Тайсон Фьюри — Александр Усик: как и где смотреть бой в прямом эфире в России

Боксеры Фьюри и Усик подерутся в Саудовской Аравии 19 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Непобежденные боксеры украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в ночь с 18 на 19 мая. Их поединок состоится на территории стадиона Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — около 00.20 мск.

В России официально не будут показывать бой Усик — Фьюри. Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния британца и украинца можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. По подписке поединок Фьюри и Усика также покажут на платформе ESPN+.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боя Усика и Фьюри.

На счету 37-летнего Усика в профессиональном боксе 21 победа в 21 поединке. 35-летний Фьюри одержал 34 победы и провел один бой вничью.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Усик рассказал, что хотел все бросить во время подготовки к бою с Фьюри