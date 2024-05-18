Сегодня, 10:30
Вечер бокса Ring of Fire пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 18 мая. Стартуют поединки в 19.00 по московскому времени. Тайсон Фьюри и Александр Усик сойдутся в главном поединке ивента. Непобежденные боксеры поборются за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Также в ринг выйдут россиянин Сергей Ковалев и швед Робин Сафар. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Джей Опетая — Майрис Бриедис
Джо Кордина — Энтони Какаче
Сергей Ковалев — Робин Сафар
Фрэнк Санчес — Агит Кабайел
Марк Чемберлен — Джошуа Олувасеун
Мозес Итаума — Илья Мезенцев
Айзек Лоу — Хасибулла Ахмади
Даниэль Лапин — Октавио Пудивитр
Дэвид Ньика — Михаэль Зайтц
Следить за поединками можно на сайте «СЭ» в текстовой онлайн-трансляции.