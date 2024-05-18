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Тайсон Фьюри — Александр Усик: кард турнира и время начала трансляции боев

Вечер бокса Ring of Fire пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Вечер бокса Ring of Fire пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 18 мая. Стартуют поединки в 19.00 по московскому времени. Тайсон Фьюри и Александр Усик сойдутся в главном поединке ивента. Непобежденные боксеры поборются за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Также в ринг выйдут россиянин Сергей Ковалев и швед Робин Сафар. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард боксерского вечера Ring of Fire:

Александр Усик — Тайсон Фьюри

Джей Опетая — Майрис Бриедис

Джо Кордина — Энтони Какаче

Сергей Ковалев — Робин Сафар

Фрэнк Санчес — Агит Кабайел

Марк Чемберлен — Джошуа Олувасеун

Мозес Итаума — Илья Мезенцев

Айзек Лоу — Хасибулла Ахмади

Даниэль Лапин — Октавио Пудивитр

Дэвид Ньика — Михаэль Зайтц

Следить за поединками можно на сайте «СЭ» в текстовой онлайн-трансляции.

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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