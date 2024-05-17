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Тайсон Фьюри — Александр Усик: когда и во сколько бой — время начала по Москве

Фьюри проведет титульный поединок против Усика 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото AFP
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Непобежденный британец Тайсон Фьюри проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против непобежденного украинского боксера Александра Усика в субботу, 18 мая. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Вечер Бокса Ring of Fire состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 18.00 по московскому времени. Главный бой ожидается после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Фьюри — Усик. В России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+. Также смотреть бой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси смотреть поединок Фьюри-Усик можно на стриминговой платформе TNT Sports.

В последний раз титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе владел Леннокс Льюис, который победил Эвандера Холифилда. Это было в 1999-м.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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