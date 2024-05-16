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Тайсон Фьюри — Александр Усик: когда пройдет и во сколько начнется бой в мае

19 мая Усик и Фьюри проведут бой по боксу в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Александр Усик.
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в ночь с 18 на 19 мая. Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется примерно в 00.20 по московскому времени.

37-летний Усик одержал 21 победу в 21 поединке в профессиональном боксе. На счету спортсмена из Украины 14 выигрышей нокаутом. У 35-летнего Фьюри в боксе — 34 победы и одна ничья. На счету Цыганского короля 24 выигрыша нокаутом.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии. Официальной видеотрансляции поединка Усик — Фьюри в России не будет. Бой покажут по подписке на канале ESPN+ и в сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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