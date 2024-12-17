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Тайсон Фьюри — Александр Усик: место проведения боя-реванша Фьюри vs Усик 2

21 декабря состоится реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото AFP
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21 декабря состоится реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика. Начало — около 1.30 по московскому времени. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Открытие «Кингдом Арены» состоялось в 2023 году. Это домашняя арена футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Стадион вмещает 30 тысяч человек. Также она имеет раздвижную крышу.

Помимо футбола здесь проходят спортивные и культурные мероприятия. Например, в спортивном комплексе проводятся турниры по смешанным единоборствам (PFL, Bellator и UFC). «Кингдом Арена» принимала и боксерские турниры. Так в Эр-Рияде состоялись противостояния Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну и Александра Усика, Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева и др.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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