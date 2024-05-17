Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в субботу, 18 мая. Вечер бокса Ring of Fire пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинский боксер считается фаворитом в поединке с 35-летним британцем по мнению букмекеров. Победа Усика оценивается с коэфициентом 1.81, а успех Фьюри — 2.17. Ничья котируется за 15.00. Ставка на то, что бой продлится все 12 раундов, предлагается с коэффициентом 1.45, досрочное завершение поединка — 2.65. Исход боя нокаутом оценивается в 2.90. Также эксперты предлагают коэффициент 1.75 на то, что поединок завершится единогласным решением судей.

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