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Сегодня, 14:30

Тайсон Фьюри — Александр Усик: на кого ставят букмекеры и кто фаворит

Букмекеры назвали фаворита боя Тайсон Фьюри — Александр Усик
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в субботу, 18 мая. Вечер бокса Ring of Fire пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинский боксер считается фаворитом в поединке с 35-летним британцем по мнению букмекеров. Победа Усика оценивается с коэфициентом 1.81, а успех Фьюри — 2.17. Ничья котируется за 15.00. Ставка на то, что бой продлится все 12 раундов, предлагается с коэффициентом 1.45, досрочное завершение поединка — 2.65. Исход боя нокаутом оценивается в 2.90. Также эксперты предлагают коэффициент 1.75 на то, что поединок завершится единогласным решением судей.

Прогнозы, мнения экспертов и болельщиков о бое Тайсон Фьюри — Александр Усик вы можете изучить в нашем материале нашем материале.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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