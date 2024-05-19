«Проявите уважения к Усику!» Что пишут после победы украинца над Фьюри

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Вечером 18 мая в Эр-Рияде прошел вечера бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри раздельным решением судей проиграл Александру Усику поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой в прямом эфире смотрели миллионы зрителей, в том числе известные бойцы — вот что они думают.
Алекс Волкановски: «Все решил нокдаун. Не могу дождаться реванша!»
Теренс Кроуфорд: «Лучше проявите немного уважения к Усику. Он определенно кандидат на звание P4P-бойца №1 в мире. Я не хейтер. Он победил человека в более крупном дивизионе, показав то, что он уже сделал. Салют, брат!»
Тони Белью: «Отличный бой и правильное решение! Браво обоим мужчинам! Они оба были потрясающими, и это самый тяжелый бой в карьере обоих! Молодцы, две легенды».
Райан Гарсия: «Ничего страшного, оба мужчины — мои братья во Христе, и я рад за Усика. Поздравляю. Да благословит тебя бог, Усик».
Рэмпейдж Джексон: «Я хочу себе костюм как у Усика!»
Оскар де ла Хойя: «Усик! Ты самый плохой человек на планете!»
Джордж Камбосос: «Это было близко!»
Пол Малиньяджи: «Усик сходит с ума!»
Арнольд Аллен: «Великолепный бой и также хорошее решение».
Би Джей Пенн: «Какой бой! Снимаю шляпу перед Усиком, какая легенда!»
Хасим Рахман-младший: «Неоспоримый Усик! Невероятное выступление!»