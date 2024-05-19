Фьюри проиграл Усику и потерпел первое поражение в карьере

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу украинцу — 115-112, 114-113, 114-113.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Теперь у украинского боксера шесть поясов: четыре основных: WBA (Super), WBC, IBF, WBO, и два второстепенных: IBO и The Ring. При этом специально для поединка с Фьюри был изготовлен особый памятный пояс. Специальное издание пояса WBC было благословлено Папой Римским Франциском, главой Римско-католической церкви.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью.

На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

«СЭ» провел текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.