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Сегодня, 00:45

Тайсон Фьюри — Александр Усик: время начала и где смотреть бой в России

Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся за титул абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Getty Images
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Непобежденные боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в субботу, 18 мая. Поединок пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Вечер бокса состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя Фьюри — Усик — после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

В Казахстане смотреть турнир можно на платформе DAZN. В Беларуси — на стрименговой платформе TNT Sports.

Тайсон Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, в активе Александра Усика — титулы WBA, WBO и IBF.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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