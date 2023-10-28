Британский боксер Тайсон Фьюри проведет поединок за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну в субботу, 28 октября. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Турнир начнется с прелимов в 18.00 по московскому времени, главное событие вечера ожидается ближе к полуночи. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN.

Британский боксер провел 34 боя (33-0-1). Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года, победив Дерека Чисору техническим нокаутом в десятом раунде. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Камерунец дебютирует в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в ММА (17-3-0). Нганну последний бой провел в январе 2022 года на турнире UFC 270, победив Сирила Гана единогласным решением судей. На его счету в MMA 17 побед и три поражения. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта.

Основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC: Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну здесь.