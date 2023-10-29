Фьюри в боксерском поединке победил Нганну

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в боксерском поединке победил бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.