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Сегодня, 22:30

Фьюри — Нганну: смотреть трансляцию боя бесплатно (видео)

Бой за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion Фьюри — Нганну начнется около 0:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну.
Фото Reuters
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Поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну состоится в субботу, 28 октября. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало ожидается ближе к полуночи.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Британец является непобедимым чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе, с рекордом 33-0. Усилиями американца Деонтей Уайлдера у Фьюри значится в послужном списке и одна ничья. 1 декабря 2018 года он побывал в тяжелейшем нокдауне в 12-м раунде. Уайлдер уже праздновал успех, но Тайсон неожиданно поднялся и дотянул до гонга — судьи раздельным решением признали ничью.

Камерунец еще ни разу не выступал по правилам бокса, зато многого добился в смешанных единоборствах. В марте 2021-го Нганну стал чемпионом UFC в тяжелом весе, затем провел одну успешную защиту и покинул организацию. Хищник славился мощными ударами: 11 из 17 побед в карьере добыл нокаутами.

Бой проводится за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion.

Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну: основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC

Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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