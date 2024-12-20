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Тайсон Фьюри и Александр Усик: трансляция взвешивания с дуэлью взглядов перед боем

Церемония взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Началась церемония взвешивания в преддверии боя-реванша украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Мероприятие проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. В России официальной видеотрансляции не запланировано. Смотреть последнее разогревочное мероприятие перед боем Усика и Фьюри в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы — DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Повторный бой Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Начало — ориентирочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которым владеет Александр. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

36-летний Фьюри имеет рекорд в боксе 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика профессиональный рекорд — 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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