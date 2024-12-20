Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:00

Тайсон Фьюри и Александр Усик: время начала трансляции взвешивания с дуэлью взглядов

20 декабря состоится церемония взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

20 декабря состоится церемония взвешивания украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в преддверии боя-реванша в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. В России официальной трансляции мероприятия не запланировано. Смотреть его в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы — DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Второй бой Усика против Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. Формат поединка — 12 раундов по три минуты. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.

36-летний Цыганский Король имеет профессиональный рекорд 34 победы (24 боя завершил досрочно), 1 поражение и 1 ничью. На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Усик и Фьюри во второй раз определят лучшего боксера-тяжеловеса
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Сегодня
Вчера
Неделя