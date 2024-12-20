Тайсон Фьюри и Александр Усик: время начала трансляции взвешивания с дуэлью взглядов

20 декабря состоится церемония взвешивания украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в преддверии боя-реванша в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. В России официальной трансляции мероприятия не запланировано. Смотреть его в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы — DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).

Второй бой Усика против Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. Формат поединка — 12 раундов по три минуты. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.

36-летний Цыганский Король имеет профессиональный рекорд 34 победы (24 боя завершил досрочно), 1 поражение и 1 ничью. На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.