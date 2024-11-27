Фьюри — о бое с Усиком: «Это лучший соперник, с которым я когда-либо бился»

21 декабря состоится бой-реванш Тайсона Фьюри (34-1-1) и Александра Усика (22-0). Британский боксер поделился мнением о своем предстоящем сопернике.

«Думаю, что он лучший соперник, с которым я когда-либо бился. Раньше я дрался с чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух весовых категориях. Это ставит его на вершину», — сказал Фьюри для FTTV Boxing.