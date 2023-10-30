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Сегодня, 06:45

Тайсон Фьюри назвал Роналду величайшим футболистом в мире

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) поговорил с португальским футболистом, нападающим, капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду перед поединком с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

Фьюри: Криштиану — ты величайший футболист, который когда-либо жил.

Роналду: Спасибо тебе большое.

Фьюри: Я серьезно. Я твой большой поклонник. Я следил за тобой, когда ты был в «Манчестер Юнайтед» и в мадридском «Реале».

Роналду: Но ты ведь никогда не был на стадионе?

Фьюри: Я прихожу на стадион, но для меня это — пытка. Это похоже на взрыв. Для меня это очень тяжело.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Криштиану Роналду
Тайсон Фьюри
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