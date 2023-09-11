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Сегодня, 13:28

Тайсон Фьюри: «Все говорили, что Нганну идиот, когда ушел из UFC»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поступил правильно, когда ушел из промоушена.

«Все говорили, что Нганну идиот, когда ушел из UFC, но сейчас, вдруг, он оказался гением, не так ли? Парень заработает 10 миллионов долларов. Франсис это сделает», — приводит слова Фьюри MMA Mania.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
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Тайсон Фьюри уверен, что побьет Нганну по правилам MMA