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Сегодня, 12:19

Фьюри обратился к Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Руслан Минаев
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Британец Тайсон Фьюри обратился к абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе украинцу Александру Усику.

«Мне придется нокаутировать его, потому что я не смогу победить решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой — это уже сложная задача. Не говоря уже о том, чтобы сделать это досрочно.

Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре», — цитирует боксера журналист Майкл Бенсон.

11 июня появилось видео, как Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара.

19 мая британец проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Реванш между Усиком (22-0) и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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