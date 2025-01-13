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Сегодня, 17:08

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Владислав Маслов
Корреспондент
Боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Британский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

36-летний спортсмен — экс-чемпион по версиям по версиям WBC (2020 — 2024), IBF (2015), WBA (Super) (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016) и журнала The Ring (2015-2018; 2020-2022).

«Привет всем, я буду краток и ясен. Хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе, я наслаждался каждой минутой. Да благословит всех Бог, увидимся по ту сторону», — сказал Фьюри в эфире видео на своей странице в соцсетях.

Спортсмен уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году, но вернулся на ринг в 2018-м. В 2022 году боксер снова заявил об уходе из спорта, но изменил решение спустя несколько месяцев.

Его последним боем на профессиональном уровне стал реванш против украинца Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира. Фьюри уступил единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Первый бой против Усика прошел 18 мая 2024 года, тогда британец проиграл раздельным решением судей после 12 раундов.

По ходу карьеры Фьюри провел 37 боев, одержал 34 победы, потерпел 2 поражения и 1 поединок завершил вничью.

Бой Тайсона Фьюри и&nbsp;Александра Усика 22&nbsp;декабря. Оглушительное ничего. Фьюри не нашел ключа к Усику

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Тайсон Фьюри
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