Тайсон Фьюри: «Мне не интересен Джошуа. Этот бой мертв»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что как только экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) потерпел поражение, ему стало не интересно выходить с ним на ринг.

«Он дважды был нокаутирован и потерпел три поражения, – сказал Фьюри в интервью Daily Mail. – Он уже не в моей лиге. Я даже не думаю об этом поединке. Он мне не интересен. Этот пузырь лопнул. Он лишился девственности, поэтому мне это больше не интересно. Его дважды отшлепал Усик, его побил толстяк [Энди Руис].

Я дерусь с парнем [Франсисом Нганну], который находится в расцвете сил, который является чемпионом, который больше него, который сильнее него и который наносит намного больше нокаутирующих ударов.

Он [Джошуа] должен быть в конце очереди. Этого боя больше нет, он мертв. Этот бой был снят с повестки дня, как только он потерпел поражение».

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.