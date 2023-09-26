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Сегодня, 11:18

Тайсон Фьюри показал своего спарринг-партнера для подготовки к бою с Нганну

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри (справа) и Мартин Баколе.
Фото Соцсети
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) опубликовал в соцсетях фотографию вместе с конголезским супертяжеловесом Мартином Баколе (19-1), который помогает Фьюри готовиться к бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Баколе ранее заявил, что во время спарринга с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) в Дубае сумел его нокаутировать. Однако команда Усика это утверждение опровергла.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

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