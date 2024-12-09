Тайсон Фьюри против Александра Усика 2: дата и когда пройдет бой реванш

Бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в субботу, 21 декабря.

Поединок возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

Усик поставит на кон в реванше титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным титул IBF.

По данным The Sportster, в повторном поединке гонорары будут делиться в обратной пропорции: теперь Усик заработает больше — порядка 114 миллиона долларов, а Фьюри получит меньше — порядка 76 миллионов.