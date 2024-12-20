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Сегодня, 16:00

Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с Александром Усиком в ночь на 22 декабря

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в ночь на 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в ночь с 21 на 22 декабря. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Боксерский вечер состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — ориентировочно в 1.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Официальной видеотрансляции боя в России не будет.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

В первом поединке, который состоялся 18 мая 2024 года, Усик одержал победу раздельным решением судей.

Профессиональный рекорд 36-летнего Фьюри 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

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