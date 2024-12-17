Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стартует ориентировочно в 1.30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение Усику: коэффициент на его победу составляет 1.63, а на победу Фьюри — 2.50. Ничья котируется с коэффициентом 14.50.

Соотечественник Фьюри Амир Хан верит, что Тайсон все же сможет взять реванш после первого поединка с Усиком, который 18 мая победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

«Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком. Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», — сказал Хан. (BoxNation)

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи уверен, что Фьюри будет тяжело в реванше против Усика.

«Думаю, Фьюри понимает, что в этот раз он должен победить. Ему за 30, и он возвращается после тяжелого поражения. Даже несмотря на то что это было поражение раздельным решением судей, если Тайсон снова проиграет, он окажется среди группы опасных супертяжеловесов. Но действительно ли он хочет быть в этой куче на этом этапе жизни, когда вы заработали свои деньги и чувствуете себя комфортно? Фьюри находится на той стадии, когда трудно восстановиться в этом возрасте», — сказал Малиньяджи. (ProBox TV)

Рекорд 36-летнего Фьюри на профессиональном уровне — 36 поединков, 34 победы (включая 24 — нокаутом), одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Рекорд 37-летнего Усика — 22 поединка и 22 победы (включая 14 — нокаутом).

Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция