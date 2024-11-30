Тайсон Фьюри против Александра Усика: дата боя и когда пройдет реванш

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет реванш против украинца Александра Усика в ночь на 22 декабря. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Боксерский вечер состоится 21 декабря в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало главного события — около 1.30 22 декабря по московскому времени.

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Александр победил раздельным решением судей.

36-летний Фьюри имеет профессиональный рекорд 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика — 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.