Фьюри — о бое-реванше с Усиком: «Я вынесу его, если поймаю»

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чем будет отличаться реванш с украинцем Александром Усиком от их первого боя.

«Я слишком много дурачился, чем кто-либо когда-либо делал в боях высочайшего уровня, — сказал Фьюри The Mirror. — Это также отвлекло мое внимание, так что, возможно, нужно было поменьше клоунады и больше сосредоточиться на реальной победе. Я слишком много валял дурака».

«Просто буду боксировать с умом, и если поймаю, то я вынесу его, — добавил он. — Буду драться примерно так же, как в прошлый раз. Чуть меньше клоунады и чуть больше сосредоточенности — и все, на самом деле».

Фьюри и Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом поединке, который состоялся в мае, победу раздельным решением судей отдали украинскому боксеру.