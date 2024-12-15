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Сегодня, 07:00

Фьюри — о бое-реванше с Усиком: «Я вынесу его, если поймаю»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чем будет отличаться реванш с украинцем Александром Усиком от их первого боя.

«Я слишком много дурачился, чем кто-либо когда-либо делал в боях высочайшего уровня, — сказал Фьюри The Mirror. — Это также отвлекло мое внимание, так что, возможно, нужно было поменьше клоунады и больше сосредоточиться на реальной победе. Я слишком много валял дурака».

«Просто буду боксировать с умом, и если поймаю, то я вынесу его, — добавил он. — Буду драться примерно так же, как в прошлый раз. Чуть меньше клоунады и чуть больше сосредоточенности — и все, на самом деле».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Фьюри и Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом поединке, который состоялся в мае, победу раздельным решением судей отдали украинскому боксеру.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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