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Сегодня, 08:05

Тайсон Фьюри рассказал, кто может его победить

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подчеркнул, что самый тяжелый соперник — это его психическое состояние.

«Самый трудный соперник — это я сам. И так всегда. Единственный, кто может победить Тайсона Фьюри, — это он сам. Психология. Самая тяжелая битва в моей жизни — это душевное здоровье», — сказал Фьюри в подкасте Out Of Interest.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
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