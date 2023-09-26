Тайсон Фьюри рассказал, кто может его победить

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подчеркнул, что самый тяжелый соперник — это его психическое состояние.

«Самый трудный соперник — это я сам. И так всегда. Единственный, кто может победить Тайсона Фьюри, — это он сам. Психология. Самая тяжелая битва в моей жизни — это душевное здоровье», — сказал Фьюри в подкасте Out Of Interest.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.