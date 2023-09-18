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Сегодня, 15:00

Тайсон Фьюри рассказал, почему он проведет бой с Нганну, а не с боксером

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) дал понять, что деньги сыграли ключевую роль в организации его боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

«Мне будет все равно [что думают другие], когда я буду целый день есть мороженое и зефир, запивая их «Пина коладой». Я не буду думать: «Что на счет других боксеров?» Так что да, хейтеры будут хейтить. У всех знаменитостей есть хейтеры. Я уверен, что и Ван Гога тоже ненавидели», — сказал Фьюри в интервью Daily Mail.

Поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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