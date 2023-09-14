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Сегодня, 14:45

Тайсон Фьюри расстроен, что Майк Тайсон тренирует Нганну

Давид Хачатрян
Майк Тайсон.
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) признался, что его не радует тот факт, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) помогает экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (0-0) готовиться к бою с ним.

«Я думаю, что это печально. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен выступить против меня, а потом оказаться проигравшим, уступив мне — человеку, которого назвали в его честь. Это печально, и я думаю, что он должен быть в моем углу, а не в углу противника, но бизнес есть бизнес.
Неважно, чему он учит этого парня [Нганну], неважно, сколько он занимается боксом, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу, и я не помню точно, кто это сказал, но это правда. У всех есть план, пока их не ударят по зубам», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

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Бокс
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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