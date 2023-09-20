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Сегодня, 09:20

Тайсон Фьюри: «Том Аспиналл может побить Джона Джонса. Больше никто»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) считает, что только его соотечественник Том Аспиналл (13-3) в силах справиться с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Сможет ли Аспиналл побить Джонса? Это сложный вопрос, — сказал Фьюри TNT Sports. — Джон Джонс — это Тайсон Фьюри в мире MMA. Люди не могут его победить. Несмотря на то, что Том Аспиналл мой товарищ, Джон Джонс, вероятно, считается величайшим бойцом ММА всех времен, так что я не знаю. Это то же самое, как если бы вы спросили, можно ли побить Владимира Кличко до того, как я его побил. Так что если кто-то и сможет победить Джона Джонса, то это будет Том Аспиналл. Больше никто».

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Джон Джексон (бокс)
Тайсон Фьюри
Том Аспиналл
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