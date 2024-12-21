Тайсон Фьюри: статистика и последние результаты до боя-реванша Фьюри vs Усик 2

Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок состоится на «Kingdom Arene» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Результаты последних боев Тайсона Фьюри

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 19 мая 2024 Александр Усик (22-0) поражение, SD 12 / 3.00 34-1-1 29 октября 2023 Фрэнсис Нганну (0-2) победа, SD 10 / 3.00 3 декабря 2022 Дерек Чисора (35-13) победа, TKO 10 / 2.51 23 апреля 2022 Диллиан Уайт (29-3) победа, KO 6 / 2.59 23 февраля 2022 Деонтей Уайлдер (43-4-1) победа, TKO 7 / 1.39

Тайсон провел один поединок в 2024 году, встретившись с Усиком в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Тогда украинец нанес британцу первое поражение в карьере (раздельным решением судей), лишил титула WBC и стал абсолютным чемпионом мира. Летом Александр оставил вакантным пояс IBF, а теперь ставит на кон титулы WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Фьюри vs Усик.