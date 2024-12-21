Тайсон Фьюри: статистика и последние результаты до боя-реванша Фьюри vs Усик 2

Сегодня, 14:15
Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок состоится на «Kingdom Arene» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд /
время
|
Рекорд
|
19 мая 2024
|
Александр Усик (22-0)
|
поражение, SD
|
12 / 3.00
|
34-1-1
|
29 октября 2023
|
Фрэнсис Нганну (0-2)
|
победа, SD
|
10 / 3.00
|
|
3 декабря 2022
|
Дерек Чисора (35-13)
|
победа, TKO
|
10 / 2.51
|
23 апреля 2022
|
Диллиан Уайт (29-3)
|
победа, KO
|
6 / 2.59
|
23 февраля 2022
|
Деонтей Уайлдер (43-4-1)
|
победа, TKO
|
7 / 1.39
|
Тайсон провел один поединок в 2024 году, встретившись с Усиком в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Тогда украинец нанес британцу первое поражение в карьере (раздельным решением судей), лишил титула WBC и стал абсолютным чемпионом мира. Летом Александр оставил вакантным пояс IBF, а теперь ставит на кон титулы WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Фьюри vs Усик.