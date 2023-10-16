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Сегодня, 14:16

Тайсон Фьюри — о бое с Усиком: «Я разберусь с этим коротышкой»

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) высказался о поединке с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Меня сейчас не очень волнует Усик, потому что мне нужно разобраться с большим Франсисом [Нганну]. После того как я разберусь с ним и выйду целым и невредимым, мы будем играть, как Донки Конг. Я разберусь с этим коротышкой. Я смахну его, как мелкий дождик с плеча. К моменту боя я буду тренироваться 12 недель. Обычно я тренируюсь всего четыре или пять недель, но я не тренировался целый год. За четыре недели я сбросил будто 150 фунтов только за счет диеты», — сказал Фьюри Boxing King Media.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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