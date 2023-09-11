Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:55

Тайсон Фьюри уверен, что побьет Нганну по правилам MMA

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну (0-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) поспорили, кто из них выйдет победителем в противостоянии по правилам MMA.

«Я бы надрал тебе задницу в клетке, без проблем. Сто процентов. Сначала я побью тебя на боксерском ринге, а потом надеру тебе задницу в клетке. Я побью тебя, перебью тебя, а потом побью тебя в клетке. Без проблем», — сказал Нганну на пресс-конференции.

В свою очередь Фьюри уверен, что он сможет побить камерунца по правилам MMA.

«Я не думаю, что он сможет повалить меня на землю, — сказал Фьюри. — Я серьезно не думаю, что он сможет победить меня по правилам ММА. Я поймаю его на апперкот и просто использую защиту от тейкдауна, положу его на пол. Бах! Бах! Бах! Хватаю его, колено, бах! Локоть, бах! Игра окончена. Разбит на куски.

Честно говоря, если он попытается взять меня за ноги, то я просто отброшу ноги назад, растянусь и ударю его в подбородок. Бах! Бах! Бах! Он будет серьезно покалечен. А в маленьких перчатках мне даже не придется ловить его. Достаточно просто провести небольшой удар костяшками пальцев, [и] игра окончена. Его ноги будут танцевать брейк-данс, как у Майкл Флэтли".

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хейни подерется с Прогрейсом 9 декабря в Сан-Франциско