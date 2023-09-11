Тайсон Фьюри уверен, что побьет Нганну по правилам MMA

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну (0-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) поспорили, кто из них выйдет победителем в противостоянии по правилам MMA.

«Я бы надрал тебе задницу в клетке, без проблем. Сто процентов. Сначала я побью тебя на боксерском ринге, а потом надеру тебе задницу в клетке. Я побью тебя, перебью тебя, а потом побью тебя в клетке. Без проблем», — сказал Нганну на пресс-конференции.

В свою очередь Фьюри уверен, что он сможет побить камерунца по правилам MMA.

«Я не думаю, что он сможет повалить меня на землю, — сказал Фьюри. — Я серьезно не думаю, что он сможет победить меня по правилам ММА. Я поймаю его на апперкот и просто использую защиту от тейкдауна, положу его на пол. Бах! Бах! Бах! Хватаю его, колено, бах! Локоть, бах! Игра окончена. Разбит на куски.

Честно говоря, если он попытается взять меня за ноги, то я просто отброшу ноги назад, растянусь и ударю его в подбородок. Бах! Бах! Бах! Он будет серьезно покалечен. А в маленьких перчатках мне даже не придется ловить его. Достаточно просто провести небольшой удар костяшками пальцев, [и] игра окончена. Его ноги будут танцевать брейк-данс, как у Майкл Флэтли".

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.