Тайсон Фьюри vs Александр Усик: дата и когда пройдет бой-реванш

Британский боксер Тайсон Фьюри и украинский боксер Александр Усик проведут бой-реванш в тяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBO, WBC и The Ring в субботу, 21 декабря. Поединок состоится на площадке Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала главного события вечера пока официально не анонсировано, ориентировочно оно начнется в 1.30 по московскому времени 22 декабря.

Первый поединок боксеров прошел в ночь с 18 на 19 мая в том же месте — на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Усик победил раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере и став абсолютным чемпионом мира.

36-летний Фьюри — бывший чемпион мира по версии WBC, а ранее — WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring. Рекорд британца сейчас — 34 победы, 1 поражение, 1 ничья.

37-летний Усик — чемпион мира по версии WBA (Super), WBO, IBO, WBC и The Ring, который летом оставил вакантным пояс IBF. Рекорд украинца — 22 победы и 0 поражений.