Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:00

Тайсон Фьюри vs Александр Усик: дата и когда пройдет бой-реванш

Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой 21 декабря в Эр-Рияде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Британский боксер Тайсон Фьюри и украинский боксер Александр Усик проведут бой-реванш в тяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBO, WBC и The Ring в субботу, 21 декабря. Поединок состоится на площадке Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала главного события вечера пока официально не анонсировано, ориентировочно оно начнется в 1.30 по московскому времени 22 декабря.

Первый поединок боксеров прошел в ночь с 18 на 19 мая в том же месте — на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Усик победил раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере и став абсолютным чемпионом мира.

36-летний Фьюри — бывший чемпион мира по версии WBC, а ранее — WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring. Рекорд британца сейчас — 34 победы, 1 поражение, 1 ничья.

37-летний Усик — чемпион мира по версии WBA (Super), WBO, IBO, WBC и The Ring, который летом оставил вакантным пояс IBF. Рекорд украинца — 22 победы и 0 поражений.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
В раде обвинили Зеленского в утрате веры украинцев в родину
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Сегодня
Вчера
Неделя