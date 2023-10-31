Фьюри хочет реванш с Нганну: «Сперва разберусь с Усиком, а потом с Нганну»

Фьюри заявил, что он не против провести с Нганну реванш в 2024 году

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) заявил, что он не против провести с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1) реванш в 2024 году.

«Слушайте, конечно, я бы хотел провести с ним еще один бой в будущем. И я уверен, что он также этого хотел бы. Но сначала нам нужно разобраться с этим человеком [Усиком], и он будет следующим», — сказал Фьюри ESPN.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.