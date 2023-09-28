Тайсон Фьюри — об открытой тренировке Нганну: «Надеюсь, он шутит и прикидывается дурачком»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что он разочарован уровнем экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), который провел открытую тренировку в преддверии боя с ним.

«Только что посмотрел открытую тренировку Франсиса Нганну, Майка Тайсона и этого так называемого тренера, который надел на себя защиту. Надеюсь, он шутит и прикидывается дурачком. Надеюсь, это шутка, и она рассчитана на то, чтобы посмеяться. Потому что если это не так, то у него нет шансов. У него нет ни единого шанса в аду. Он не пройдет первый раунд. Скорее всего, это будет самый быстрый нокаут Тайсона. Если это то, что у него есть, то бог ему в помощь, он будет разбит в пух и прах. Это позор», — написал Фьюри в соцсетях.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.