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Сегодня, 15:15

Тедди Атлас дал прогноз на бой Альвареса и Чарло: «Канело понадобятся его судьи-друзья»

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что бой между Саулем Альваресом (59-2) и абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) дойдет до решения судей.

«Я думаю, что дело дойдет до решения судей. Канело — очень хороший панчер, может ли он поймать Чарло и нокаутировать? Да, такая возможность всегда есть. Но, несмотря на это, я считаю, что это будет напряженный бой, который пройдет всю дистанцию. Возможно, это будет бой, в котором Канело понадобятся его «друзья» [в судейской комиссии]. Тот, кто говорит, что у него нет друзей в этом бизнесе, тот наивен.

Если ему нужна такая защита, то он, скорее всего, получит ее в близком бою. Это будет в его пользу. Старожилы говорили: «Чтобы победить, надо нокаутировать соперника и надеяться, что тебя не дисквалифицируют за нокаут!» Я думаю, что бой пройдет всю дистанцию, будет раздельное решение».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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