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Сегодня, 14:17

Тедди Атлас назвал боксера, которого должен остерегаться Бетербиев

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) не должен драться с чемпионом IBF в крузервейте Джеем Опетаей (25-0).

Ранее министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх высказывал идею о том, чтобы победитель боя между Бетербиевым и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0) встретился с Опетаей.

«Стоит ли Бетербиеву подниматься в крузервейт и драться с Опетаей? Ни в коем случае, это безумие. Это значит подняться на 25 фунтов. Каким бы хорошим он ни был, на мой взгляд, это слишком резкий шаг. Я не знаю, что Артур скажет по этому поводу, но я считаю, что это глупо, когда парень, который без проблем выступает в полутяжелом весе и не такой уж большой, поднимается на 25 фунтов, чтобы драться с крузервейтом. Я просто не думаю, что в этом есть какой-то смысл», — приводит слова Атласа Seconds Out.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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