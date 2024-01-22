Тедди Атлас объяснил, почему Бивол победит Бетербиева

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Я думаю, что Бивол победит Бетербиева, — сказал Атлас на своем YouTube-канале. — Бивол контролирует дистанцию, хорошо наносит контрудары, очень надежно защищается, но самая важная причина, по которой я даю Биволу победу, — он психологически крепок. Ты должен быть ментально крепким, забудь о физическом состоянии, да, ты должен быть хорош, но мозг должен окружать титан. У него есть этот воинский дух.

Ключевой фактор в этом бою будет играть рефери. Если бы я был Бетербиевым, то мне лучше выбрать рефери, который позволит мне драться, когда я подойду вплотную, иначе я труп. Если бы я был Биволом, то мне бы лучше найти рефери, который, возможно, был бы склонен позволить нам немного повозиться [в клинче]».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.