Тедди Атлас объяснил, почему не считает Майка Тайсона великим боксером

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) не мог преодолевать трудности в бою.

«Я не знаю, был ли он когда-нибудь великим, — сказал Атлас о Тайсоне в подкасте Лекса Фридмана. — Я знаю, что он был сенсацией. Я знаю, что в нем было самое лучшее сочетание скорости и силы. Я знаю, что он был одним из лучших панчеров с обеих рук, слева или справа. Были замечательные боксеры с правой рукой, такие как Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Баер. Я не знаю, был ли кто-нибудь, кто мог бы бить так же хорошо, как он, с любой руки, кроме Джо Луиса и некоторых других. Он не был протестирован, но, возможно, он был готов к испытаниям в тот вечер против Майкла Спинкса, когда он разнес его на части за 90 секунд. Я не думаю, что ты можешь стать великим, если у тебя нет всех требований к тому, чтобы быть великим.

Что нужно, чтобы стать великим? Не полагаться на слабости соперника. Слишком часто он полагался на слабости других людей, будь то запугивание или то, что его талант настолько превосходил их. Это было похоже на сражение Монстр-трака и «Фольксвагена». «Фольксваген» должен был быть раздавлен. Неважно, сколько лошадиных сил было у «Фольксвагена» под капотом, он должен был быть раздавлен. Быть великим — значит уметь найти выход, когда твоего таланта недостаточно. Он не нашел выход, когда его таланта оказалось недостаточно. Бой — это не бой, пока нет того, что нужно преодолеть. Так что, если исходить из моего определения, Майк Тайсон провел всего шесть боев в своей жизни. В тех боях, где нужно было что-то делать, он ничего не сделал».

Тайсон считается одним из величайших боксеров-супертяжеловесов всех времен, завоевав титулы WBA, WBC и IBF и объединив их в 1990 году. Тайсон был известен своим свирепым и устрашающим боксерским стилем, а также противоречивым поведением на ринге и за его пределами. Он также является самым молодым боксером, когда-либо завоевавшим титул чемпиона в супертяжелом весе (20 лет).