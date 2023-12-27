Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:25

Тедди Атлас объяснил, почему не считает Майка Тайсона великим боксером

Давид Хачатрян
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) не мог преодолевать трудности в бою.

«Я не знаю, был ли он когда-нибудь великим, — сказал Атлас о Тайсоне в подкасте Лекса Фридмана. — Я знаю, что он был сенсацией. Я знаю, что в нем было самое лучшее сочетание скорости и силы. Я знаю, что он был одним из лучших панчеров с обеих рук, слева или справа. Были замечательные боксеры с правой рукой, такие как Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Баер. Я не знаю, был ли кто-нибудь, кто мог бы бить так же хорошо, как он, с любой руки, кроме Джо Луиса и некоторых других. Он не был протестирован, но, возможно, он был готов к испытаниям в тот вечер против Майкла Спинкса, когда он разнес его на части за 90 секунд. Я не думаю, что ты можешь стать великим, если у тебя нет всех требований к тому, чтобы быть великим.

Что нужно, чтобы стать великим? Не полагаться на слабости соперника. Слишком часто он полагался на слабости других людей, будь то запугивание или то, что его талант настолько превосходил их. Это было похоже на сражение Монстр-трака и «Фольксвагена». «Фольксваген» должен был быть раздавлен. Неважно, сколько лошадиных сил было у «Фольксвагена» под капотом, он должен был быть раздавлен. Быть великим — значит уметь найти выход, когда твоего таланта недостаточно. Он не нашел выход, когда его таланта оказалось недостаточно. Бой — это не бой, пока нет того, что нужно преодолеть. Так что, если исходить из моего определения, Майк Тайсон провел всего шесть боев в своей жизни. В тех боях, где нужно было что-то делать, он ничего не сделал».

Тайсон считается одним из величайших боксеров-супертяжеловесов всех времен, завоевав титулы WBA, WBC и IBF и объединив их в 1990 году. Тайсон был известен своим свирепым и устрашающим боксерским стилем, а также противоречивым поведением на ринге и за его пределами. Он также является самым молодым боксером, когда-либо завоевавшим титул чемпиона в супертяжелом весе (20 лет).

Майк Тайсон
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Андре Уорд рассказал, как победить Теренса Кроуфорда