Тедди Атлас: «Пол допустил ошибку, приняв бой с Тайсоном»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что от боя между блогером и боксером Джейком Полом (9-1) и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) выиграет в первую очередь сам Тайсон.

«Я считаю, что это опасный бой для Пола. Он мог допустить ошибку, потому что этот бой не принесет ему ничего, кроме денег. Он уже заработал много денег. Победа не даст ему чего-то нового, потому что если Пол выиграет, то скажут, что он победил 58-летнего. Если Пол проиграет, то скажут, что он проиграл 58-летнему.

Как мне кажется, он может потерять намного больше, чем Тайсон. Сколько бы ни заплатили Майку, он все равно хорошо заработает. Тайсон со своим окружением проделали хорошую работу. Я полагаю, что его жена тоже участвовала в этой кампании», — сказал Атлас на своем подкасте THE FIGHT With Teddy Atlas.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.