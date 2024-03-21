Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

21 марта, 14:00

Тедди Атлас: «Пол допустил ошибку, приняв бой с Тайсоном»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что от боя между блогером и боксером Джейком Полом (9-1) и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) выиграет в первую очередь сам Тайсон.

«Я считаю, что это опасный бой для Пола. Он мог допустить ошибку, потому что этот бой не принесет ему ничего, кроме денег. Он уже заработал много денег. Победа не даст ему чего-то нового, потому что если Пол выиграет, то скажут, что он победил 58-летнего. Если Пол проиграет, то скажут, что он проиграл 58-летнему.

Как мне кажется, он может потерять намного больше, чем Тайсон. Сколько бы ни заплатили Майку, он все равно хорошо заработает. Тайсон со своим окружением проделали хорошую работу. Я полагаю, что его жена тоже участвовала в этой кампании», — сказал Атлас на своем подкасте THE FIGHT With Teddy Atlas.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Майк Тайсон
Тедди Атлас
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебедев — о искренности спортсменов, получивших российское гражданство: «Посмотрите Монсону в глаза, и вы все поймете сами»

Сауль Альварес: «Советую Райану Гарсии не выходить на ринг»