Теофимо Лопес дал прогноз на бой Дэвиса и Мартина

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1) считает, что Фрэнку Мартину (18-0) не следует проявлять к чемпиону по версии WBA в легком весе Джервонте Дэвису (29-0) излишнего уважения, и только тогда у него появится шанс на победу.

«Я полагаю, если Фрэнк Мартин начнет оказывать давление на Джервонта Дэвиса, не проявляя к нему никакого уважения, то мы увидим совсем иное противостояние, — сказал Лопес в беседе с Fight Hub TV. — Если же он выйдет на бой, признавая силу и популярность Джервонта Дэвиса, то, на мой взгляд, для Фрэнка Мартина это станет настоящим испытанием».

Дэвис и Мартин подерутся 15 июня в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.